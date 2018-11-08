Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,10 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|26,50
|42,00
|30,10
|HTS
|Buğday
|KG
|0,80
|0,80
|0,80
|HMS
|Arpa
|KG
|0,80
|0,80
|0,80
|HTS
|Pirinç
|KG
|4,45
|6,44
|5,02
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış