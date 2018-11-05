Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG30,0030,0030,00HMS
İnek SütüKG0,901,401,05HMS
Kaşar PeyniriKG18,2628,0020,34HTS
PatatesKG1,101,101,10HTS
Yağlı PeynirKG9,2016,9515,81HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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