Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 1,30 liradan işlem gördüETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİKuru...
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 1,30 liradan işlem gördü
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru Soğan
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HTS
|Patates
|KG
|1,10
|1,10
|1,10
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|8,33
|12,96
|11,87
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|20,00
|20,00
|20,00
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,30
|1,30
|1,30
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış