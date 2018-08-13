Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 1,30 liradan işlem gördüETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİKuru...

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 1,30 liradan işlem gördü

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Kuru SoğanKG1,001,001,00HTS
PatatesKG1,101,101,10HTS
Civil PeynirKG8,3312,9611,87HTS
Kaşar PeynirKG20,0020,00 20,00 HTS
İnek SütüKG1,301,301,30HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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