Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,21-38 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,21-38 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG29,2129,21 29,21 HMS
Et BüyükbaşKG33,1038,0033,59HTS
Et KüçükbaşKG37,0037,0037,00HMS
Yağlı PeynirKG10,1910,9510,57HTS
Kaşar PeyniriKG15,5217,5916,86HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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