Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,21-38 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29,21-38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,21
|29,21
|29,21
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|33,10
|38,00
|33,59
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|37,00
|37,00
|37,00
|HMS
|Yağlı Peynir
|KG
|10,19
|10,95
|10,57
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|15,52
|17,59
|16,86
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı