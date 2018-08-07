Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan eti 29,44 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan eti 29,44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,44
|29,44
|29,44
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|0,90
|0,90
|0,90
|HMS
|Tere Yağ
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Bulgur
|KG
|2,30
|2,30
|2,30
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış