Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan eti 29,44 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan eti 29,44 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG29,4429,4429,44HTS
Kaşar Peynir KG28,0028,0028,00HTS
İnek SütüKG0,900,90 0,90 HMS
Tere YağKG30,0030,00 30,00 HTS
BulgurKG2,302,302,30HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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