Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,71-56,67 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,71-56,67 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,71
|56,67
|43,09
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|33,10
|33,10
|33,10
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|33,19
|32,22
|ESKS
|Kaşar Peyniri
|KG
|17,25
|21,00
|19,68
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,20
|13,50
|11,15
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|9,58
|15,38
|13,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış