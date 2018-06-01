Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,71-56,67 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,71-56,67 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG28,7156,6743,09ESKS
Et BüyükbaşKG33,1033,1033,10HTS
Et KüçükbaşKG32,0033,1932,22ESKS
Kaşar PeyniriKG17,2521,0019,68HTS
Yağlı PeynirKG9,2013,5011,15HTS
Civil PeynirKG9,5815,3813,50HTS

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

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