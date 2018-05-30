Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 - 34 liradan işlem gördüETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG20,0026,5025,15ESKAEt BüyükbaşKG34,00 34,00...

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 - 34 liradan işlem gördü

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG20,0026,5025,15ESKA
Et BüyükbaşKG34,00 34,00 34,00HTS
Kaşar PeynirKG17,59

17,59 17,59 HTS
Civil PeynirKG12,00 13,50 12,63HTS
Yağlı PeynirKG10,1312,58 12,46HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış

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