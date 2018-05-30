Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 - 34 liradan işlem gördüETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG20,0026,5025,15ESKAEt BüyükbaşKG34,00 34,00...
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 - 34 liradan işlem gördü
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|20,00
|26,50
|25,15
|ESKA
|Et Büyükbaş
|KG
|34,00
|34,00
|34,00
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|17,59
|17,59
|17,59
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|12,00
|13,50
|12,63
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|10,13
|12,58
|12,46
|HTS
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