Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,01 ila 55,78 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,01 ila 55,78 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG28,0029,0028,53HMS
Et BüyükbaşKG25,0255,7837,07HTS
Et Büyükbaş

KG24,0155,4635,56HTSG
Civil PeynirKG14,50 14,50 14,50HTS
Yağlı PeynirKG9,5310,8810,21HTS

HMS: Hazır Müstahsil Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç.

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