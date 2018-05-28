Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 ila 55,66 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 ila 55,66 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG29,0055,6635,84ESKS
Et Büyükbaş KG26,0028,0027,87HMS
Et Büyükbaş KG38,0038,00 38,00 HTS
Et Küçükbaş KG 32,0033,1932,22ESKS
Et Küçükbaş KG 35,0636,0135,74HTS
PatatesKG1,10 1,10 1,10HTS
Kuru FasulyeKG7,687,68 7,68 HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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