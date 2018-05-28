Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 ila 55,66 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 ila 55,66 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,00
|55,66
|35,84
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|26,00
|28,00
|27,87
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|38,00
|38,00
|38,00
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|33,19
|32,22
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|35,06
|36,01
|35,74
|HTS
|Patates
|KG
|1,10
|1,10
|1,10
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|7,68
|7,68
|7,68
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış