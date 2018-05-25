Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,10 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,10 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG33,1033,1033,10HTS
Kaşar PeynirKG20,0020,0020,00HTS
Yağlı PeynirKG9,209,209,20HTS
TereyağıKG 26,00 26,0026,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

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