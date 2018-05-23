Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23-37,50 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23-37,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|kg
|23,00
|28,00
|27,38
|HMS
|Et Büyükbaş
|kg
|35,00
|37,50
|35,95
|HTS
|Et Küçükbaş
|kg
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Tavuk Eti
|kg
|6,00
|10,00
|8,02
|HTS
|Patates
|kg
|0,25
|2,50
|0,65
|HMS
|İnek Sütü
|lt
|1,40
|1,40
|1,40
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış