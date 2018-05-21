Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,91-35 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,91-35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG25,9130,0027,72HMS
Et BüyükbaşKG35,0035,0035,00HTS
Tavuk EtiKG 8,11 14,24 10,71 HTS
PatatesKG1,201,201,20HTS
Kaşar PeyniriKG18,0321,0019,29HTS
Civil PeynirKG 15,64 15,65 15,65 HTS
Yağlı PeynirKG13,5013,5013,50HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

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