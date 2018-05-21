Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,91-35 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,91-35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|25,91
|30,00
|27,72
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|8,11
|14,24
|10,71
|HTS
|Patates
|KG
|1,20
|1,20
|1,20
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|18,03
|21,00
|19,29
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|15,64
|15,65
|15,65
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,50
|13,50
|13,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış