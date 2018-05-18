Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 - 26,50 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 - 26,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|24,00
|24,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|26,50
|26,50
|26,50
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|0,90
|0,90
|0,90
|HMS
|Kaşar Peynir
|KG
|17,25
|20,00
|17,79
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,20
|9,20
|9,20
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış