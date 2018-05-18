Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 - 26,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 - 26,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG24,0024,0024,00HMS
Et BüyükbaşKG26,5026,5026,50HTS
İnek SütüKG0,900,900,90HMS
Kaşar PeynirKG17,2520,0017,79HTS
Yağlı PeynirKG9,209,209,20HTS

HMS: Hazır Müstahsil Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

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