Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 29,44 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 29,44 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG25,0029,0028,95HMS
Et BüyükbaşKG29,4429,44

29,44

HTS
Et KüçükbaşKG40,0040,0040,00HMS
İnek SütüKG2,002,002,00HMS

HMS: Hazır Müstahsil Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

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