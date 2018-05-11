Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,35 - 47,50 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,35 - 47,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,00
|47,50
|36,73
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|23,35
|33,10
|27,94
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|33,19
|33,11
|ESKS
|Kaşar Peynir
|KG
|12,86
|20,00
|13,17
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,20
|9,20
|9,20
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış