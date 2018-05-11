Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,35 - 47,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,35 - 47,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG29,0047,5036,73ESKS
Et BüyükbaşKG23,3533,1027,94HTS
Et KüçükbaşKG32,0033,1933,11ESKS
Kaşar PeynirKG12,8620,0013,17HTS
Yağlı PeynirKG9,209,209,20HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

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