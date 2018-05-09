Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 60,14 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 60,14 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş

KG26,57 60,14 37,03 ESKS
Et Büyükbaş

KG22,00 23,00 22,76 HMS
Et BüyükbaşKG31,24 39,51

33,69 HTS
Et KüçükbaşKG26,57 33,19 32,61

ESKS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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