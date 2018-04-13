Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,75 - 34,00 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,75 - 34,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG24,75

34,00 24,98 HTS
Yağlı Peynir KG13,50

13,56 13,50 HTS
Kaşar Peynir KG21,00 24,91 21,71 HTS
Yumurta KG0,37 0,37 0,37 HTS
İnek Sütü KG1,30 1,30 1,30 HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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