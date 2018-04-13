Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,75 - 34,00 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,75 - 34,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,75
|34,00
|24,98
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,50
|13,56
|13,50
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|21,00
|24,91
|21,71
|HTS
|Yumurta
|KG
|0,37
|0,37
|0,37
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,30
|1,30
|1,30
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı