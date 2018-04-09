Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 39,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 39,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG25,0025,0025,00HMS
Et BüyükbaşKG39,5039,5039,50HTS
Kaşar PeynirKG20,0020,0020,00HTS
Yağlı PeynirKG14,0014,0014,00HTS
TerayağıKG28,0028,0028,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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