Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,00 ila 30,00 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,00 ila 30,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG28,5028,5028,50HMS
Et BüyükbaşKG25,0030,0028,17HTS
Et KüçükbaşKG32,0032,0432,01HTS
İnek SütüKG1,301,301,30HMS
Kaşar PeynirKG12,6012,8612,73HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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