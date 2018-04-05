Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında civil peynirin kilogramı 17,22 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında civil peynirin kilogramı 17,22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil Peynir KG17,22

17,22 17,22 HMS
Yağlı Peynir KG9,20

9,20 9,20 HTS
Kaşar Peynir KG17,0020,0019,21 HTS
Kuru Fasulye KG7,007,00 7,00 HTS
Patates KG2,002,00 2,00 HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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