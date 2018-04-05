Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında civil peynirin kilogramı 17,22 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında civil peynirin kilogramı 17,22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil Peynir
|KG
|17,22
|17,22
|17,22
|HMS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,20
|9,20
|9,20
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|17,00
|20,00
|19,21
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|7,00
|7,00
|7,00
|HTS
|Patates
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı