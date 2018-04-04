Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 54,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 54,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG24,5054,5025,80 HTS
Yağlı Peynir KG10,1810,7510,25 HMS
Kaşar Peynir KG12,8218,5213,61 HTS
Kuru Fasulye KG5,94

5,94 5,94 HTS
Patates KG0,501,20 1,03 HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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