Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 54,50 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,50 ila 54,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,50
|54,50
|25,80
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|10,18
|10,75
|10,25
|HMS
|Kaşar Peynir
|KG
|12,82
|18,52
|13,61
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|5,94
|5,94
|5,94
|HTS
|Patates
|KG
|0,50
|1,20
|1,03
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı