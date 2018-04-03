Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 55,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 55,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG29,00

47,5036,16 ESKS
Et Büyükbaş KG25,0028,0026,12 HMS
Et Büyükbaş KG28,0055,5033,24 HTS
Et Küçükbaş

 KG32,00 32,00 32,00 ESKS
Patates KG1,20 1,20 1,20 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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