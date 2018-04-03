Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 55,50 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 55,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,00
|47,50
|36,16
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|25,00
|28,00
|26,12
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|28,00
|55,50
|33,24
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|32,00
|32,00
|ESKS
|Patates
|KG
|1,20
|1,20
|1,20
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış