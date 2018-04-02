Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,24 ila 40 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,24 ila 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|34,00
|34,00
|34,00
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|26,24
|40,00
|32,32
|HTSG
|Et Küçükbaş
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,87
|13,50
|8,18
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|21,00
|21,00
|21,00
|HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç.