Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,24 ila 40 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,24 ila 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG34,00 34,00 34,00 HTS
Et Büyükbaş KG26,2440,0032,32 HTSG
Et Küçükbaş KG40,00

40,00 40,00 HTS
Yağlı Peynir KG7,8713,508,18 HTS
Kaşar Peyniri

 KG21,00

21,00 21,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç.

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