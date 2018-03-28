Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 27 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 27 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG27,00 27,00 27,00 HMS
Yoğurt KG4,104,10 4,10 HTS
Yumurta KG0,260,380,29 HTS
Kuru Fasülye KG5,208,305,52 HTS
Kuru Kayısı KG10,0010,00 10,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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