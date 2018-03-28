Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 27 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 27 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|27,00
|27,00
|27,00
|HMS
|Yoğurt
|KG
|4,10
|4,10
|4,10
|HTS
|Yumurta
|KG
|0,26
|0,38
|0,29
|HTS
|Kuru Fasülye
|KG
|5,20
|8,30
|5,52
|HTS
|Kuru Kayısı
|KG
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış