Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18,50 ila 26,00 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 18,50 ila 26,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG25,00 26,00

25,67 HMS
Et Büyükbaş KG18,50 23,50 22,86 HTS
Et Küçükbaş KG29,00 29,00 29,00 HMS
Et Küçükbaş KG30,00 30,00 30,00

 HTS
Kuru Üzüm KG7,70 7,70

7,70 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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