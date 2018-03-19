Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,34 ila 42,50 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,34 ila 42,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,00
|23,00
|23,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,34
|42,50
|35,61
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|10,83
|12,65
|11,00
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,18
|1,18
|1,18
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış