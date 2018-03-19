Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,34 ila 42,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,34 ila 42,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG23,00 23,00 23,00 HMS
Et Büyükbaş

KG31,3442,5035,61HTS
Civil Peynir

KG10,83

12,6511,00HTS
İnek SütüKG1,181,18 1,18 HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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