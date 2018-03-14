Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 60,14 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 60,14 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|26,57
|60,14
|37,51
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|23,50
|23,50
|23,50
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|32,00
|32,00
|ESKS
|Lor Peynir
|KG
|6,50
|6,50
|6,50
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|10,59
|12,36
|11,12
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış