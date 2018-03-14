Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 60,14 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 60,14 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG26,5760,1437,51ESKS
Et BüyükbaşKG23,5023,5023,50HTS
Et KüçükbaşKG32,0032,0032,00ESKS
Lor PeynirKG6,506,506,50HTS
Yağlı PeynirKG10,5912,3611,12HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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