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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,00 ila 34,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,00 ila 34,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG25,0025,0025,00 HMS
Et Büyükbaş KG26,1634,50 26,74 HTS
Patates KG0,88 0,88 0,88 HTS
Yağlı Peynir KG12,00 13,50 13,50 HTS
İnek Sütü KG0,83 1,00 0,89 HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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