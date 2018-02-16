Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 34,90-65 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 34,90-65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|26,57
|47,50
|38,24
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|33,10
|33,10
|33,10
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|32,00
|32,00
|ESKS
|Kaşar Peyniri
|KG
|15,74
|15,74
|15,74
|HTS
|Kavurma
|KG
|34,90
|65,00
|59,20
|ESKS
|Yağlı Peynir
|KG
|8,93
|8,93
|8,93
|HTS
|Tereyağı
|KG
|25,66
|25,66
|25,66
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı