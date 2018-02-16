AFRİN HAREKATI'NDA 28. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 34,90-65 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 34,90-65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG26,5747,5038,24ESKS
Et Büyükbaş

KG33,1033,10 33,10 HTS
Et Küçükbaş

KG32,0032,00 32,00 ESKS
Kaşar PeyniriKG 15,7415,74 15,74 HTS
KavurmaKG 34,9065,0059,20ESKS
Yağlı PeynirKG 8,938,93 8,93 HTS
Tereyağı KG 25,6625,66 25,66 HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et