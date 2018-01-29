AFRİN HAREKATI'NDA 10. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,00 ila 60,12 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,00 ila 60,12 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG26,5760,1233,36 ESKS
Et Büyükbaş KG24,0026,00 24,73 HMS
Et Küçükbaş KG36,00 36,00 36,00 HTS
Yağlı Peynir KG7,87 7,96 7,89 HMS
Yumurta Koli KG9,00 10,00 9,36 HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et