Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,00 ila 60,12 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,00 ila 60,12 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|26,57
|60,12
|33,36
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|26,00
|24,73
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|36,00
|36,00
|36,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,87
|7,96
|7,89
|HMS
|Yumurta Koli
|KG
|9,00
|10,00
|9,36
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış