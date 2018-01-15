Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,50 ila 47,50 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,50 ila 47,50 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG29,5147,5037,95ESKS
Et BüyükbaşKG 26,50 33,10 31,61HTS
Et KüçükbaşKG 32,00 32,00 32,00 ESKS
İnek SütüKG0,951,151,08HMS
Yağlı PeynirKG 9,00 9,00 9,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurum Satış

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