Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,50 ila 47,50 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,50 ila 47,50 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,51
|47,50
|37,95
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|26,50
|33,10
|31,61
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|32,00
|32,00
|ESKS
|İnek Sütü
|KG
|0,95
|1,15
|1,08
|HMS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,00
|9,00
|9,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurum Satış