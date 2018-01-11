Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 17,50 ila 43,21 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 17,50 ila 43,21 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMA (lira)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG17,5025,5024,20ESKA
Et BüyükbaşKG23,1243,2124,98HTS
Et KüçükbaşKG34,0036,0035,45HTS
ESKA: Et Süt Kurumu Alış

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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