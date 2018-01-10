Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,10 satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,10 satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|33,10
|33,10
|33,10
|HTS
|Buğday
|KG
|0,67
|1,00
|0,91
|HMS
|Pekmez
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Kuru Üzüm
|KG
|6,00
|7,94
|6,45
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış