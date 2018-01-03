Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 22,99 ila 38,61 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 22,99 ila 38,61 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22,99

38,61 24,69 HTS
Yağlı PeynirKG9,20 9,20 9,20 HTS
PatatesKG1,101,10 1,10 HTS
Kuru SoğanKG1,00 1,00 1,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

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