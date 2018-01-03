Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 22,99 ila 38,61 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 22,99 ila 38,61 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,99
|38,61
|24,69
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,20
|9,20
|9,20
|HTS
|Patates
|KG
|1,10
|1,10
|1,10
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HTS