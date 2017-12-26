Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,00 ila 31,80 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,00 ila 31,80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (lira)
|EN ÇOK FİYAT (lira)
|ORTALAMA (lira)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|26,00
|26,00
|26,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,80
|31,80
|31,80
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|14,37
|26,00
|14,68
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|10,28
|10,80
|10,52
|HTS
|Patates
|KG
|0,80
|1,30
|1,04
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı