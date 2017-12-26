Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,00 ila 31,80 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,00 ila 31,80 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMA (lira)SATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş

KG26,00

26,00 26,00 HMS
Et Büyükbaş KG 31,80

31,80 31,80 HTS
Kaşar PeynirKG 14,37 26,00 14,68

HTS
Yağlı PeynirKG 10,28

10,80 10,52HTS
PatatesKG 0,80 1,301,04HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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