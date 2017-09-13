Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,80 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,80 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG31,8031,8031,80HTS
Kaşar PeynirKG20,4625,0022,45HTS
Yağlı PeynirKG13,0016,2513,86HTS
Tere YağıKG23,0028,0025,37HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış