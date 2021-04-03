ERZURUM Testi pozitif çıkan kadın, ambulansa binmemek için direndi

Testi pozitif çıkan kadın, ambulansa binmemek için direndiERZURUM'da testi pozitif çıkan Semiha U. (80) ambulansa binmemek için direndi.

Testi pozitif çıkan kadın, ambulansa binmemek için direndi

ERZURUM'da testi pozitif çıkan Semiha U. (80) ambulansa binmemek için direndi. Polislerin ikna etmeye çalıştığı yaşlı kadın, kendisini görüntülemeye çalışan gazeteciye de hakaret etti.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Lalapaşa mahallesinde meydana geldi. Bir gün önce hastanede koronavirüs testi veren Semiha U.'nun sonuçları pozitif olarak açıklandı. Yakınları yaşlı kadının hastaneye götürülmesi için yardım istedi. Elinde çantası ve bastonuyla sokakta yürüyen U.'yu polisler ikna etmeye çalıştı. Ambulansa binmeyeceğini, taksi tutup evine gideceğini söyleyen U.'ya polis memuru, "Taksiciye bulaşırsa ne yapacaksın. Taksici öldü diyelim senin yüzünden. Onun vebaline girebilecek misin? dedi. Sokakta yürümeye devam eden U.'nun yanına ambulans ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ambulansa binmesini istediği kadın, cebinden çıkardığı parasını göstererek taksiyle gideceğini yeniledi. Sağlıkçılardan yakınlarının aranmasını isteyen U., görevlilerin testin pozitif çıkmış uyarısına "Oğul hiç bir şeyim yok" diyerek yoluna devam etmek istedi. "Benim Allah'a şükür hastalığım yok, bir şeyim yok" diyen Semiha U., polis memurunun "Seni tedavi ettirmemiz lazım. Sokakta tek başına olmaz" dedi. Bütün ikna çabalarına 'Of' diye karşılık veren yaşlı kadına bu kez polis memuru "Allah rızası için bizimle gel, kurban olayım sana" cevabını verdi.

Polis ve sağlık ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı kadın, kendisini görüntülemeye çalışan gazeteciye de hakaret yağdırdı. Yaklaşık 1,5 saat süre ikna çalışmalarına karşılık vermeyen Semiha U., Almanya'da yaşayan kızıyla telefon görüşmesi yaptı. Bu sırada U.'nun kızıyla görüşen ambulans doktoru Semiha U.'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Ambulans doktoru telefon görüşmesinde U.'nun karantina şartları gereği bir eve götürülmesi gerektiğini söyledi. Kızıyla bir kere daha görüşen Semiha U., ambulansa binerek yakınlarının evine götürülmeyi kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı