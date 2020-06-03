Erzurum Teknik Üniversitesinde yaz okulu ve sınavları da online olacak
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Erzurum Teknik Üniversitesinde yaz okulu ve sınavları da online olacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, güçlü altyapısı sayesinde tüm dersleri dijital ortama taşıyıp öğrencilerine online eğitim veren Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), online yaz okulunun başlangıç tarihini 22 Haziran olarak belirledi.

Erzurum Teknik Üniversitesinde yaz okulu ve sınavları da online olacak
03.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:32

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, güçlü altyapısı sayesinde tüm dersleri dijital ortama taşıyıp öğrencilerine online eğitim veren Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), online yaz okulunun başlangıç tarihini 22 Haziran olarak belirledi.

Salgın döneminde ara verilen yüz yüze eğitim sonrası, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın göreve gelmesiyle geçen yıl oluşturulan güçlü altyapı sayesinde tüm dersleri dersleri dijital ortama taşıyıp dijital öğrenme sistemine geçen ETÜ'de, bahar dönemi başarıyla tamamlandı.

Bilgisayar ile mobil cihazlar üzerinden eğitim ve final sınavlarının tamamlandığı, sınav notlarının öğrencilere ilan edildiği ETÜ'de, 22 Haziran'da başlayacak yaz okulu da Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilere online eğitim imkanı sunacak.

ETÜ Rektörü Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça başarılı dönem geçirdiklerini, lisans ve lisans üstü bütün dersleri online olarak öğrencilere sunduklarını belirterek, "Öğrencilerimiz dersleri canlı takip ettiler. Aynı zamanda derslere canlı katılamayan öğrenciler dersleri daha sonra asenkron olarak takip ettiler." dedi.

Çakmak, online eğitim ve derslerle ilgili öğrencilerden olumlu geri dönüş aldıklarını, online eğitim sürecinde öğrencilere kaliteli eğitim vermek amacıyla hem sınav hem de değerlendirmelerin biraz yoğun yapıldığını aktardı.

Türkiye'de, yaz okulu sürecine erken dönemde hazırlanan birkaç üniversiteden biri olduklarını ifade eden Çakmak, "Yaz okulunu 22 Haziran itibarıyla başlatacağız. Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler, yaz okulu programımızda istedikleri derslere kayıt yaptırabilecek. Herhangi bir üniversitede ya da bir şehirde okuyan öğrenci, internetten kayıt olmak suretiyle Erzurum'a gelmeden, kendi evi veya oldukları alanda yaz okulu derslerini online olarak takip edecek." diye konuştu.

Çakmak, ETÜ'nün online eğitim sistemine yönelik çok güçlü bir altyapısının olduğunu vurgulayarak, göreve geldikten sonra hayata geçirdiği önemli projelerden olan online eğitim sisteminin başarıyla sonuç verdiğini, bunu da bahar dönemindeki söz konusu eğitim süreci sonunda gözlemlediklerini dile getirdi.

Yaz okulunda, eğitim ve sınav sürecinin online yapılacağını aktaran Çakmak, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci azalsa da Türkiye'deki bütün öğrencileri düşünerek yaz okulunu yüz yüze değil de online olarak yapmanın daha uygun olacağını değerlendirdik. Bu nedenle yaz okulunda hem dersler hem de sınavlar online olacak. Online eğitim dönemini erkenden bitirip sınavları tamamladığımız için yaz okuluna erken kayıt alacağız. Yaz okulunda çok sayıda ders açmak, ders çeşitliğini yüksek tutup Türkiye'deki bütün öğrencilere bu imkanı sağlamak istiyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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