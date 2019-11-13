Erzurum Teknik Üniversitesi yerli tohum üretecek

13.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:54

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kampüste bin dönümün üzerindeki alanı yerli ve milli tohum üretimine tahsis edeceklerini belirterek, "Bu konuda ülkemizin çok öncelik verdiği alanlardan bir tanesi olan tohum ıslahıyla yurt dışına bağımlılığımızın azaltılması temel hedeflerimizden bir tanesi." dedi.

Rektör Çakmak, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, üniversite olarak 2019 yılında yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Üniversitedeki bölüm ve öğrenci durumu, başarıları ve bilimsel faaliyetleri hakkında sunum yapan Çakmak, şöyle konuştu:

"Üniversitemizde Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduk. Aile psikolojisi terapisi, gelişim psikolojisi ve terapisi ile çocuk psikolojisi ve terapisi gibi alanlarda gerek üniversitemizde, gerekse şehrimizde insanlarımıza bu desteği sunmak istiyoruz. Bu gelişim testleri artık üniversitemizde yapılacak. Ankara'nın doğusunda kurulan ilk merkez olma özelliğini üniversitemizde kurulan bu merkezle kazandırmış olduk. Dijital öğrenme platformlarını pilot uygulama olarak başlattık ama bunu bütün bölümlerimizde tüm hocalarımız kullanacak şekilde genişletiyoruz. Yani artık bütün derslerimiz aktif öğrenme dediğimiz dijital öğrenim platformlarına geçmiş olacak. Lisansüstü tez savunmalarını online olarak gerçekleştireceğiz. Bu konuda dijital bir sınıf oluşturacağız."

"Tohum ıslahıyla yurt dışına bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz"

Çakmak, savunma sanayi ve imalat teknolojilerinde Atatürk Üniversitesi ile işbirliği içinde şehirde üretim yapılmasının öncelikli hedeflerinin olduğunu belirterek, araştırma, geliştirme projelerinde sadece Atatürk Üniversitesi ile sınırlı kalmadan bölge üniversiteleriyle bölgesel güç olma hedeflerinin olduğunu dile getirdi.

Ulusal piyasada yer bulan biyoteknoloji tabanlı ürünlerin yurt dışına açılımı için çalışmalar yapacaklarını aktaran Çakmak, şunları kaydetti:

"Ayrıca moleküler biyoloji genetik bölümümüzde yer alan öğretim üyelerimizin gerçekleştirdiği tohum ıslahı çalışmaları var. Bu çalışmaların sahada da genişletilmesi gerekiyor. Kampüsümüzde bulunan bin dönümden fazla bir alanı yerli ve milli tohumu üretimine tahsis edeceğiz. Bu konuda ülkemizin çok öncelik verdiği alanlardan bir tanesi olan tohum ıslahıyla yurt dışına bağımlılığımızın azaltılması temel hedeflerimizden bir tanesi."

Kaynak: AA