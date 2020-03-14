Erzurum Teknik Üniversitesi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı dezenfekte edildi Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.

ETÜ'den yapılan açıklamada, üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından kampüs içindeki tüm bina ve derslikler ile idari binaların ilaçlanıp dezenfekte yapılmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaların süreceği vurgulandı.

Kaynak: AA