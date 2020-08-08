Erzurum Teknik Üniversitesi, Roket Yarışması'nda finale yükseldi Erzurum Teknik Üniversitesinin, Aksaray'da ROKETSAN tarafından düzenlenen Roket Yarışması'nda aldığı puanlarla finale yükseldiği bildirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesinin, Aksaray'da ROKETSAN tarafından düzenlenen Roket Yarışması'nda aldığı puanlarla finale yükseldiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Teknofest 2020 kapsamında ROKETSAN tarafından organize edilen Roket Yarışması'nda, ETÜ Uzay ve Havacılık Takımı'nın, iki farklı kategoride tüm raporlama sürecinde aldığı puanlarla yüksek irtifa (6000 metre) kategorisinde Türkiye birincisi, orta irtifa (3000 metre) ketegorisinde Türkiye ikincisi olarak finale yükseldiği kaydedildi.

Yarışma finalinin, 1-13 Eylül tarihleri arasında Aksaray Tuz Gölü ROKETSAN'ın deneme alınanda düzenleneceği bildirildi.

Kaynak: AA