Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette iki kurum arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Bülent Çakmak adına dikilmiş üç adet fidan sertifikasını takdim ederek nazik ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti - Haberler
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