Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki "Genç Ofis" hizmete girdi

ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle üniversite kampüsündeki "Genç Ofis" düzenlenen törenle açıldı.

ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, gençlerin kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilmelerini sağlamak, sosyal sorumluluk ile gönüllülük algılarının geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla "Genç Ofis" yapıldı.

Kütüphane binasında düzenlenen açılış törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal ile Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Levent Çakmur ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, programda yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı gençlerin çeşitli aktiviteler ile gönüllülük projelerinde yer alabilecekleri önemli bir ofisi ETÜ'ye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Öğrencilerin bu ofislerden azami ölçüde istifade edeceklerini aktaran Çakmak, "Gençlerimiz bir yandan ders yoğunluğu arasında dinlenme, diğer yandan da çeşitli bilimsel ve sosyal projeler vesilesiyle kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunacakları bu Genç Ofis'ten çok faydalanacaklar. Bu vesileyle Gençlik ve Spor Bakanımıza, değerli bürokratlarına ve il müdürümüze çok teşekkür ediyor, ofisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de üniversitelerin genç insan kaynağı açısından en yoğun alanların başında geldiğine işaret etti.

Üniversitedeki öğrencilerin hayata adım atmak için son aşama olan yükseköğrenim süresince almış oldukları eğitimin yanı sıra kişisel kapasitelerini geliştirmelerine katkı sağlanması gerektiğini hatırlatan Öztürk, hayata geçen bu projeni öğrenciler başta olmak üzere akademisyenler ile üniversitedeki idari personeline de hitap edeceğini kaydetti.