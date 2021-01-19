Erzurum Teknik Üniversitesi ile Tez-Koop İş Sendikası arasında sözleşme imzaladı
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Erzurum Teknik Üniversitesi ile Tez-Koop İş Sendikası arasında sözleşme imzaladı

19.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:44
Erzurum Teknik Üniversitesi ile Tez-Koop İş Sendikası arasında sözleşme imzaladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Tez-Koop-İş Sendikası arasında, üniversitede çalışan daimi işçiler adına toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Tez-Koop-İş Sendikası arasında, üniversitede çalışan daimi işçiler adına toplu iş sözleşmesi imzalandı.

ETÜ Senato Toplantı Odası'nda gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz ile Tez-Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt ve Tez-Koop-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Hakan Kurt katıldı.

Prof. Dr. Çakmak, burada yaptığı açıklamada, sözleşmenin verimi artırma ve işçilerin haklarının teminat altına almayı kapsadığını anımsattı.

Sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Prof. Dr. Çakmak, "Üniversitemizde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi artırmak, işçilerimizin hak ve menfaatlerini teminat altına almak amacıyla imzalanan toplu iş sözleşmesinin, hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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