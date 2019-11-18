Erzurum Tanıtım Günleri'nde Erzurum AÇSH İl Müdürlüğü standına yoğun ilgi

18.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:41

İstanbul'da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'nde Erzurum AÇSH İl Müdürlüğü standı yoğun ilgi gördü.



Erzurum Konfederasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri sona erdi. AÇSH İl Müdürlüğü standını 3 günde binlerce kişi gezerek kurum hakkında bilgi aldı. Renkli simalarında ziyaret ettiği stant, ziyaretçilerden tam not aldı.



Ebru Sanatının yapıldığı AÇSH İl Müdürlüğü standını AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları Hanifi Koç, Burak Kaya, Hamit İşitman, Yücel Tok, Resim Sanatçısı Nevin Erhal ve çok sayıda vatandaş ziyaret ederek, ebru sanatı yaptı.



AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, kurumun tanıtım çalışmalarını önemsediklerini belirterek, stantta kuruma bağlı kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi verildiğini söyledi.



AÇSH İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafınca yapılan ebru sanatının yoğun ilgi gördüğünü belirten İlbaş, "3 gün boyunca devam eden Erzurum Tanıtım Günlerinde kurumumuza bağlı kuruluşlarımızın çalışmaları hakkında ziyaretçilerimize bilgi verdik. Kurum çalışmalarımıza ilişkin görselleri ziyaretçilerimizle paylaştık, Engellileri ebru sanatıyla rehabilite eden ve bu konuda kurslar açan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizce yapılan ebru sanatını konuklarımızla birlikte yaptık. Ebru sanatı 3 kıtada asırlarca hükmeden Osmanlının kendine has sanatıdır. Osmanlının dünya kültürüne hediyesidir. Standa bu sanata ilgili olanları görmek bizleri mutlu etti" dedi.



Stant da kılıç figürünü ebru sanatıyla yapan Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları, yoğun ilgi gördü.



Standı gezen vatandaşlar ise beğenilerini dile getirerek, kurumun vizyonunun böylesine önemli çalışmalarla gündeme gelmesinin memnun edici olduğunu ifade ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA