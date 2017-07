Erzurum, Süper Lig ve PTT 1. Lig Takımlarının Cazibe Merkezi Oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Süper Lig ve PTT 1. Lig takımlarının yaz aylarında kamp için seçtikleri başlıca tesislerden birisi haline geldi.



Erzurum'da 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sokulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne her geçen yıl takımların ilgisi artıyor.



Birçok takımın kamp için tercih ettiği Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin, sahaların arttırılmasıyla daha da iyi hale geldiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'u sporda dünya kenti yapma hedefiyle şehrimizde önemli yatırımlara imza attık, atmaya da devam ediyoruz" dedi.



Erzurum'un sporda altın bir dönemi yaşadığını ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti:



"Spora gönül veren ekibimle birlikte 2 yılda 53 ulusal ve 18 uluslararası dev spor organizasyonuna imza attık. Kulüpleşme faaliyetleriyle adından söz ettiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tesisleşme hamlesiyle de Erzurum'a sporda altın bir dönem yaşatıyor. Erzurum'un iklim özellikleri ve yüksek rakımda bulunmasından dolayı FIFA standartlarında 11 futbol sahasını kapsayan ve 2 etaptan oluşan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile spora ve sporcuya yatırım yaptık. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bugün gelinen noktada Avrupa takımlarının sürekli gündeminde yer aldı. Palandöken Dağı'nın eteklerinde 1800 rakımın üzerinde kondisyon depolayan sporcular Erzurum'da kamp yapıyor. 2015-2016, 2016-2017 futbol sezonuna Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanan futbol takımlarının teknik patronları, Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklığının hayatı olumsuz etkilediğini, yüksek rakımlı Erzurum'un serin ikliminin, futbol takımlarına avantaj sağladığını sürekli ifade ediyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yabancı kulüpler, Süper Lig ekipleri ile 1., 2. ve 3. Lig futbol takımlarını ağırladı. Yaz sezonunda diğer spor branşlarından da çok sayıda kulüp ve sporcu Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenman yaptı. Burada Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından Pro Lisans UEFA A Lisans Kursu ile UEFA B Lisans Kursu da düzenlendi. Merkezimizde Kız ve Erkek Futbol Köyleri Projesi kapsamında uzmanlar tarafından ileri seviyede futbol eğitimi de verildi. Olimpiyat şehri Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerine kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin ikinci etabının tamamlanmasıyla birlikte Avrupa'nın en popüler takımlarını şehrimizde ağırlayıp, burada kamp yapmalarını sağlayacağız."



Palandöken Dağında bulunan ve Erzurum'a gelen takım sporcularının konaklama yaptığı Sway Hotel Genel Müdürü Murat Altuğ ise, "Erzurum yüksek irtifa, havası sebebiyle yüksek irtifanın parlayan yıldızı halene geldi" diye konuştu.



Palandöken Sway Hoteli Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça'da, "Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Palandöken'in eteklerinde yaklaşık 17 tane çim sahayla beraber Erzurum Palandöken'de başladı. Şu anda 30 -35 tane yerli ve yabancı, Süper Ligden PTT 1. Ligden takımları ağırlıyoruz. Gelen takımların konaklama imkanı gayet güzel. İlgi her geçen yıl daha da artıyor" ifadelerini kullandı. - ERZURUM