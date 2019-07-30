ERZURUM SULTAN'IN SERASINDA MÜZİK SONRASI VERİM ARTTI

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Sultan Aydın, genç çiftçi projesinden aldığı 30 bin liralık destekle kurduğu 500 metrekarelik seraya ektiği sebze fidelerini müzikle büyütüyor. Günlük durumuna göre gündüz saatlerinde Karadeniz'den Ege yöresi türküleri, 17.00-20.00 saatleri arasında ise klasik müziği tercih eden aydın, müzik sayesinde üretimde önemli artış yaşadığı ileri sürdü.

Şenkaya İlçesine bağlı Değirmendere köyünde yaşayan Sultan Aydın, Ardahan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirdi. Mezun olduğu alanda iş bulamayan Sultan Aydın, kısa süren evliliğinden olan kızıyla birlikte köyünde yaşarken bir taraftan da iş arayışına başladı. Tarım, Orman Bakanlığı'nın genç çiftçi projesini duyan Sultan Aydın, hazırladığı seracılık projesiyle müracaatta bulundu. Erzurum Tarım Orman İl Müdürü Osman Akar'ın da desteğiyle projesi kabul edilen Sultan Aydın, 30 bin liralık hibe desteği almaya hak kazandı.

Hibe desteğiyle Değirmendere köyünde 500 metrekarelik sera kuran Sultan Aydın, domates, salatalık ve fasulye yetiştirmeye başladı. Serada çalışırken bir taraftan da dinlediği müziğin fidelere iyi geldiğini tespit eden Sultan Aydın, geçtiğimiz yıl müzik yayınına başladı. Günlük durumuna göre gündüz Türkiye'nin çeşitli yörelerinden müzikler çalan Aydın, 17.00 ile 200 saatleri arasında klasik müziği tercih etti.

O GÜNKÜ RUH HALİME GÖRE MÜZİK DİNLETİYORUM

Serada çaldığı müziğin verimi artırdığını belirten Sultan Aydın, önceki yıllara göre üretimin 2 kat arttığını belirtti. Aydın, şunları söyledi

Ürünlerime her gün müzik dinletiyorum. Seramda çalışırken müziğim fidelerimi geliştirdiğini fark ettim. Müzik dinletmeden önce 10 ton ürün kaldırırken, müzik dinlettikten sonra bunu iki katına çıkardım. Müzikle tarım bu bölgede hiçbir yerde yapılmıyor. Ürünlerimde sadece toprak, güneş ve müzik var. O günkü ruh halime göre müzik dinletiyorum. Bir gün Karadeniz'e gidiyoruz, bazen İç Anadolu, bazen de Ege yöresi. Saat 17 ile 20 arasında mümkün mertebe klasik müzik dinletiyorum. Klasik müzik dinlettiğimde kitap okuyorum. Bu sayede okuma alışkanlığı da edinmiş oldumö diye konuştu.

Devletten ikinci bir destek daha isteyen Sultan Aydın, yanında bayan elamanlar çalıştırarak istihdama katkı da bulunmak istediğini belirtti. Aydın, Üretmeye devam ediyorum, üretiyorum kazanıyorum. Yanımda bayan elemanlar çalıştırıp istihdama katkı da bulunmak istiyorum. Ülkemizde güçlü kadınlar çok onlardan biri de benim. Bu iş aslında erkek işi ama ben üstesinden gelebiliyorum. Kadınlar güçlü olsunlar kendilerine güvensinler, kadın isterse her şeyi başarabilir. İkinci bir sera için destek istiyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA