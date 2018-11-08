Erzurum Suçüstü Yakalanan Hırsız Korkudan Kendi Telefonunuda Bıraktı

Erzurum'da camını kaldırım taşı ile kırarak girdiği cep telefonu bayisinde 20 bin lira değerindeki telefonları poşete dolduran Rıdvan Ç., polis tarafından suçüstü yakalandı. Polisin geldiğini gören Ç., korkudan çaldığı telefonlarla birlikte kendi telefonunu da bıraktı.

Olay 5 Kasım Pazartesi günü merkez Yakutiye ilçesinin Kongre Caddesindeki bir işyerinde meydana geldi. Saat 04.06'da cep telefonu bayisinin önüne gelen Rıdvan Ç, bir süre çevresinde dolaştıktan sonra camını kaldırım taşı ile kırarak içeri girdi. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde oldukça sakin görülen Rıdvan Ç, işyerinde bir süre dolaştıktan sonra vitrindeki telefonları kablolarından kopararak cebine doldurdu. Daha sonra bir poşet bulan Rıdvan Ç, ceplerindeki telefonları bunun içine doldurdu. Yaklaşık 4 dakika işyerinde kalan Rıdvan Ç., polisin geldiğini görünce yüzüstü yere uzandı. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Rıdvan Ç., adliye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezevine gönderildi.Rıdvan Ç.'nin olay gecesi kendi cep telefonunu da hırsızlık için girdiği işyerinde bıraktığı öğrenildi.