Erzurum su böreğine de tescillendi
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Erzurum su böreğine de tescillendi

Erzurum Ticaret Borsası, geçmiş yıllarda Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) yapmış olduğu civil peynir, göğermiş peynir ve kadayıf dolması Coğrafi İşaret Belgelerine, Erzurum su böreğini de ekleyerek ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü daha koruma altına almış oldu.

Erzurum su böreğine de tescillendi
10.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:31

Erzurum Ticaret Borsası, geçmiş yıllarda Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) yapmış olduğu civil peynir, göğermiş peynir ve kadayıf dolması Coğrafi İşaret Belgelerine, Erzurum su böreğini de ekleyerek ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü daha koruma altına almış oldu.

Erzurum Ticaret Borsası, 2019 yılı ocak ayında Erzurum su böreği için müracaatını yapmış ve Erzurum ile özdeşleşmiş bir ürün olarak anılan ancak ünü ülke ve dünyaya yayılan Erzurum su böreğinin Coğrafi İşaret Belgesini TPE'den tescil ettirerek bir hizmete daha imza atmış oldu.

Erzurum'un "Coğrafi İşaretli Ürünlerinin" civil peynir, ehram (ihram), Hınıs fasulyesi, İspir kuru fasulyesi, kadayıf dolması, karnavas dut pekmezi, küflü civil peyniri (göğermiş peynir), Oltu taşı ve Oltu cağ kebabı, Narman şeker fasulyesi ve su böreği olmak üzere toplamda 11 adet ürünü bulunuyor. Erzurum'un yöresel ürünleri ve lezzetleri olarak 11 ürün Coğrafi İşaretli Ürün olarak tescillendi. Türkiye çapında üne sahip olan ve büyük bir beğeni ile tüketilen Erzurum Su Böreği ise Erzurum Ticaret Borsası tarafından 2019 yılında yaptığı müracaat sonucunda 29 Temmuz 2020 tarihinde Türk Patent Kurumu tarafından Erzurum yöresine ait bir yöresel yemek, tat ve lezzet olduğu tescillendi.

Su böreğinin Erzurum'u ulusal pazarlara açılmasını sağlayacağını belirten Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, "Su böreğinin Erzurum su böreği olarak tescillenmesi Erzurum'un ulusal pazarlara açılmasında da katkı sağlayacak. İstihdamı artıracağız. Şu anda 25 kişiye istihdam sağladığımız bir imalathanemiz var. Erzurum su böreğinin profesyonel şekilde yapılıp pazarlara çıkartılması Erzurum için çok faydalı olacak. Bunun arkasından Erzurum kesme şekeri, peynir helvası ve pekmezli kadayıfı bunlarla ilgili çalışmalarımızda devam ediyor. Bu yiyeceklerimizi de tescilleyeceğiz. Ciddi potansiyelimiz var bu potansiyeli Erzurum yararına dönüştürmek adına yatırımcıları davet ediyoruz. Ulusal alanda Erzurum'un adını en kısa sürede duyuracağız. Diğer su böreklerinden ayırt eden en büyük özelliği Erzurum civil peyniri. Peynirimizin özelliği eriyebilen ve soğuduktan sonra tekrar ısıtılabilmesidir" dedi.

İşletmede çalışan Demet İlbeyi, "Su böreği Erzurum'a aittir. Hamuru ince açılır ve kaynar sudan geçirilir. Soğuk sudan da geçtikten sonra Erzurum'a ait civil peynir ve tereyağı ile birleştirilir. civil peynirli, mantarlı, kaşarlı ve patatesli böreğimiz var. Genelde Erzurum su böreği tercih ediliyor" diye konuştu.

Su böreğinin Erzurum için önemli olduğunu ifade eden Nesrin Temeloğlu ise, "Su böreği yapmak bir sanattır. Böreğimiz tescillendi ve burası da biz kadınlar için istihdam sağlayan bir iş yeri haline geldi" şeklinde konuştu.

İşletme sahibi Mehmet Büçge de, "Burada Erzurum su böreği üretimi yapıyoruz. Yeni olmamıza rağmen günlük 600 tepsi civarında su böreği satıyoruz. 6 çeşit su böreği üretiyoruz taleplerde bu nedenle fazla oluyor. Bu ürünü sadece Erzurum'da değil Türkiye genelinde satıyoruz" dedi.

(Çağrı Korkmaz - Şahap Gürler/İHA)

Kaynak: İHA

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