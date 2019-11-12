Erzurum sporculara destek için tekerlekli sandalye ile curling maçı yaptılar

12.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:20

Sporculara destek için tekerlekli sandalye ile curling maçı yaptılar

Finlandiya'da 27 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek B Klasman Dünya Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil edecek Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı ile Erzurum protokolü maç yaptı. Tekerlekli sandalye üzerinde oynamakta zorlanan protokole yanındakiler, bazen de milli takım oyuncuları yardımcı oldu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile birlikte, B Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'in de yer aldığı heyet, merkez Yakutiye İlçesi Mecidiye Mahallesi'ndeki curling salonunda önce çalışmaları izledi.

Salonda daha sonra hocalardan curling taşını hedefe atma konusunda ders alan Vali Memiş ve beraberindekiler, bir kadın ve 4 erkek oyuncudan oluşan milli takımla maç yapmak için tekerlekli sandalyelere oturdu. Buz üstünde sandalyeler üzerinde hareket etmekte zorlanan protokele, salondakiler yardımcı oldu. Vali Memiş, Bölükbaşı ve Bingül ile tekerlekli sandalyeye oturarak, sporcularla maç yaptı. Vali Memiş, yaptığı her atış sonrası büyük sevinç yaşadı.

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı'na Dünya Şampiyonası öncesi moral ziyaretinde bulunduklarını vurgulayan Memiş, Milli takımımız haftaya Dünya Şampiyonası'na katılacak. Hem moral vermek hem de curling sporunu daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla bir araya geldik. Zeka ve güç isteyen çok ilginç bir spor. Çok eğlenceli ve ben hayatımda ilk defa böyle bir sporu deniyorum. Bütün vatandaşlarımızın sporun içinde olmalarını sağlamak istiyoruz dedi.

Kaynak: DHA